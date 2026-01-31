وزير الخارجية الايراني ينشر تقريرا عن المشاورات السياسية في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على موقع "إكس نت" الإلكتروني اليوم السبت: "كانت الاجتماعات والمناقشات مع الرئيس أردوغان ووزير الخارجية فيدان حول العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، وكذلك حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثمرة وبنّاءة دائمًا".

وأضاف: "خلال هذه المحادثات، أكدتُ مجدداً أن إيران لم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية، وأنها مستعدة للدخول في اتفاق نووي عادل ومنصف يضمن المصالح المشروعة للجهات الإيرانية؛ ويتضمن الاتفاق ضمان "عدم امتلاك أسلحة نووية" ورفع العقوبات بصيغتها الحالية".

واضاف عراقجي: "بالنيابة عن إخواننا وأخواتنا، تُثمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجهود البناءة التي تبذلها الجمهورية التركية في سعيها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال مساعيها النبيلة. وترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الجهود ".

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى أن: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد للتفاعل والتعاون مع دول المنطقة من أجل صون السلام والاستقرار فيها وحمايتها من أي عدوان غير شرعي".

