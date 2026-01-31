إلقاء القبض على 9 من قادة الجماعات المسلحة المتورطة في الاضطرابات الأخيرة بمدينة كهكيلويه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت إدارة العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد في بيان لها أنه تم تحديد هوية 9 من قادة الجماعات المسلحة المتورطة في الاضطرابات الأخيرة، والذين كانوا يعملون ضمن شبكة مسلحة منظمة، وإلقاء القبض عليهم في عمليات منفصلة بعد رصد استخباراتي دقيق ومتابعة مستمرة من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري بالمحافظة.

استنادًا إلى المعلومات المُستقاة واعترافات العناصر المُعتقلة، كان هؤلاء الأفراد، ضمن فريقين عملياتيين وشبكة مسلحة مُنظمة، يعتزمون تنفيذ أعمال تخريبية، تشمل هجمات مسلحة وإطلاق نار على ضباط، وتدمير منشآت حكومية، فضلًا عن تحريض وتشجيع مثيري الشغب على مهاجمة المراكز الطبية والأمنية والعسكرية. إلا أن قوات الأمن فشلت في تحقيق أهدافها بفضل يقظتها وتحركها السريع.

وتابع البيان: بفضل جهود القوات في جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظتي كهكيلويه وبوير أحمد، ومن خلال تنفيذ إجراءات استخباراتية، والتنسيق مع النظام القضائي، والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تم القضاء على جزء كبير من العناصر الرئيسية للشبكة الإرهابية التابعة للحركة الصهيونية الأمريكية على مستوى المحافظة.

كما أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد: في الأيام المقبلة، سيتم نشر فيديو يتعلق باعتقال الزعيم الرئيسي لشبكة التخريب المسلحة هذه واعترافات المحتجزين.

