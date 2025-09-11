  1. إيران
  2. الإقتصاد
١١‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٨:٢٣ م

مباحثات ايرانية أرمينية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

مباحثات ايرانية أرمينية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

أجرى المدیر التنفیذی لشرکة التکریر وتوزیع المشتقات النفطیة الإیرانیة، محمد صادق عظیمی‌ فر، خلال زیارة قصیرة إلى أرمینیا، مباحثات مع وزیر الاقتصاد ونائبه حول تطویر التعاون فی مجال الطاقة وتعزیز تجارة المشتقات النفطیة بین البلدین.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بأنه شارك فی اللقاءات سفیر الجمهوریة الإسلامیة فی یریفان، حیث جرى بحث القضایا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أکد وزیر الاقتصاد الأرمیني، جئورج بابویان، على أهمیة توسیع التعاون مع إیران فی قطاع الطاقة، مبدیاً رغبة بلاده فی استیراد الغاز المسال من طهران، باعتباره أساساً لشراکة طویلة الأمد ومثمرة، من شأنها أن تعزز أمن الطاقة فی أرمینیا.

وأشار الوزیر الأرمیني إلى فرص التعاون المستقبلیة، بما فی ذلك تنمیة تجارة المشتقات النفطیة، وتطویر البنى التحتیة لتأمین الغاز المسال والطبیعي، والاستثمارات المشترکة فی مجال الطاقة، إضافة إلى الاستفادة من القدرات اللوجستیة والإقلیمیة للنقل.

وفی لقاء منفصل، بحث نائب وزیر النفط الإیراني مع آرمن سیمونیان، نائب وزیر الاقتصاد الأرمیني لشؤون البنى التحتیة والإقلیمیة، البرامج المشترکة في مجال إنتاج وتجارة الوقود.

رمز الخبر 1962573

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات