مباحثات ايرانية أرمينية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بأنه شارك فی اللقاءات سفیر الجمهوریة الإسلامیة فی یریفان، حیث جرى بحث القضایا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أکد وزیر الاقتصاد الأرمیني، جئورج بابویان، على أهمیة توسیع التعاون مع إیران فی قطاع الطاقة، مبدیاً رغبة بلاده فی استیراد الغاز المسال من طهران، باعتباره أساساً لشراکة طویلة الأمد ومثمرة، من شأنها أن تعزز أمن الطاقة فی أرمینیا.

وأشار الوزیر الأرمیني إلى فرص التعاون المستقبلیة، بما فی ذلك تنمیة تجارة المشتقات النفطیة، وتطویر البنى التحتیة لتأمین الغاز المسال والطبیعي، والاستثمارات المشترکة فی مجال الطاقة، إضافة إلى الاستفادة من القدرات اللوجستیة والإقلیمیة للنقل.

وفی لقاء منفصل، بحث نائب وزیر النفط الإیراني مع آرمن سیمونیان، نائب وزیر الاقتصاد الأرمیني لشؤون البنى التحتیة والإقلیمیة، البرامج المشترکة في مجال إنتاج وتجارة الوقود.