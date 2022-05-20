قطر وألمانيا توقعان إعلان شراكة في مجال الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الوثيقة من الجانب القطري وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي ومن الجانب الألماني وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك. وحضر مراسم التوقيع، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا لخارطة الطريق اتفق البلدان على عقد اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى وتطوير العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) والهيدروجين الأخضر وتعميق التعاون في قضايا تغير المناخ وتبادل الخبرات والمعرفة في هذه المجالات.

ولتحقيق أهداف شراكة الطاقة سيتم إنشاء مجموعتي عمل، كما سينظم الطرفان سلسلة من منتديات النقاش حول الغاز والهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية نشرت اليوم الجمعة، عن أن "بلاده تعتزم البدء في توريد الغاز الطبيعي المسال لألمانيا في عام 2024".

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