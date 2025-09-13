إيران تعتزم تنويع مبيعات النفط الخام وزيادة إنتاجه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمته خلال حفل تنصيب مديري إدارات الشؤون المالية قال الرئيس التنفيذي حميد بورد إن توجيهات قيادة البلاد بشأن تنويع أساليب بيع النفط يجب أن تُعتبر بمثابة خارطة طريق لدائرة الشؤون الدولية.وأوضح بورد أن سةق النفط العالمي يواجه ظروفًا معقدة ومتغيرة، وأن عدم اتباع هذه التوجيهات سيجعل إيران عرضة للخطر. وأعرب عن أمله في أن تتمكن إيران، من خلال جهود زملائه، ليس فقط من تحييد الضغوط الخارجية، بل أيضًا من الحفاظ على حصتها في السوق العالمية وتعزيزها.

كما أكد نائب وزير النفط على ضرورة إدراك العاملين في الشؤون الدولية لواجبهم الوطني، مشيرًا إلى أن نجاح الدائرة بالغ الأهمية للحكومة والبرلمان والبلد بأكمله. قال إن العمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية يجب أن يهدف إلى خدمة الشعب، وعلى الجميع العمل بفخر "بطل وطني" لأن الأنشطة مهمة واستراتيجية.

وأشار بورد إلى ضرورة تشكيل فريق عمل خاص في قطاع الإنتاج، مضيفًا أنه يمكن استخراج مليارات البراميل من النفط الموجودة داخل البلاد باستخدام التقنيات الحديثة للمساعدة في توليد الإيرادات.

وفي الحفل نفسه، وصف بهزاد شمسي، الرئيس الجديد للشؤون المالية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، القضايا المالية في قطاع النفط بأنها صعبة ومعقدة، معربًا عن أمله في حل المشكلات القائمة بسرعة بالتعاون مع القطاعات الأخرى.

وشكر القائم بأعمال الرئيس السابق للشؤون المالية، علي محمد معصوميان،مجلس الإدارة والدولية في الشركة على دعمه ووصف فترة عمله القصيرة بأنها فرصة قيّمة للتعلم وتعزيز المعرفة الإدارية، مما أدى، على حد قوله، إلى تحسين التآزر بين القطاعات المالية وإصلاح بعض العمليات.

وأعرب معصوميان عن أمله في استمرار البرامج والإجراءات التي بدأها وتسريعها في ظل الإدارة الجديدة لتحقيق الأهداف المالية الرئيسية لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

أشار الرئيس الجديد للشؤون الدولية، سعيد صادقي، إلى التحديات التي واجهتها الشركة خلال العام الماضي، بما في ذلك العقوبات المتعددة والظروف السياسية العالمية الصعبة. وقال إن تجاوز هذه الفترات ما كان ليتحقق لولا تضامن الزملاء وعملهم الدؤوب، معربًا عن أمله في أن يواصلوا مسيرتهم بنجاح مستفيدين من تجاربهم السابقة.

وشكر هوتن سالاري، الرئيس السابق للشؤون الدولية، مجلس الإدارة وزملائه في الشؤون الدولية. وأكد أن جهود القسم لم تكن موجهة فقط نحو الشركة، بل أيضًا نحو رفاهية الشعب، مضيفًا أن تضامن الفريق والتزامه سمحا باستمرار الأنشطة دون توقف وتحقيق الأهداف حتى في ظل أصعب ظروف العمل.

