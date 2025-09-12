فنزويلا تحذر أي هجوم أميركي سيشعل زعزعة غير مسبوقة في القارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت رودريغيز إن الولايات المتحدة "بعد فشل سياسات العقوبات والحصار الاقتصادي، قررت جلب الحرب إلى هذا النصف من الكرة الأرضية"، مشددةً على أن أي هجوم عسكري على فنزويلا "سيُشعل فتيل زعزعة الاستقرار بصورة لم تشهدها القارة من قبل".

ووصفت رودريغيز اتهامات تهريب المخدرات التي وجهتها الولايات المتحدة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها "مهزلة كبرى" و"عملية دعائية لتجريم الحكومة الشرعية في فنزويلا"، مؤكدة أن طرق الاتجار تمر عبر المحيط الهادئ، وأن الهدف الحقيقي من الحشود العسكرية هو "تنفيذ سياسة إمبريالية لتغيير النظام وتأمين السيطرة على النفط والموارد".

وجاءت تصريحاتها بالتزامن مع إعلان الرئيس نيكولاس مادورو نشر 25 ألف جندي على طول ساحل البحر الكاريبي والحدود مع كولومبيا، وسط تصاعد التوتر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي السياق، خرج آلاف الفنزويليين إلى الشوارع استجابة لدعوة مادورو لتفعيل خطة "الاستقلال 200" للدفاع عن البلاد، فيما جدّد الرئيس رفضه وصف الحصار الأميركي بالـ"توترات"، مؤكداً أنه "عدوان إمبريالي" يهدف إلى إخضاع فنزويلا وفرض حكومة "مستعبدة".

