الرئيس الكولومبي: واشنطن سحبت اعتمادنا في مكافحة المخدرات ولن نعتمد بعد اليوم على أسلحتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أنّ حكومة الولايات المتحدة قرّرت للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود عدم اعتماد كولومبيا كدولة مؤهلة في مجال مكافحة المخدرات، وهو أمر لم يحدث منذ عام 1996.

وأضاف بيترو في اجتماع لمجلس الوزراء: "الولايات المتحدة تُلغي شهادة اعتمادنا بعد عشرات الوفيات، لا سيما بين ضباط الشرطة والجنود الذين كانوا يحاولون منع وصول الكوكايين إليهم"، مؤكّداً أنّ بلاده لم تتوقّف يوماً عن كفاحها لقطع إمدادات المخدرات عن الولايات المتحدة.

كولومبيا تنهي الاعتماد على الأسلحة الأميركية

وفي السياق، أعلن الرئيس أنّه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لن يعتمد الجيش الكولومبي على الأسلحة الأميركية، حيث أمر وزير دفاعه بيدرو سانشيز بالتحوّل إلى شراء أو إنتاج السلاح محلياً، قائلاً: "لا مزيد من الصدقات والهدايا".

