٠٣/١٠/٢٠٢٥، ٩:١٥ م
هجوم أمريكي على سفينة قرب فنزويلا بذريعة نقل المخدرات
أعلن وزير الحرب الأمريكي أن بلاده نفذت هجومًا آخر على سفينة قرب فنزويلا بذريعة نقل المخدرات، بأوامر من الرئيس دونالد ترامب.
