٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٩:١٥ م

هجوم أمريكي على سفينة قرب فنزويلا بذريعة نقل المخدرات

هجوم أمريكي على سفينة قرب فنزويلا بذريعة نقل المخدرات

أعلن وزير الحرب الأمريكي أن بلاده نفذت هجومًا آخر على سفينة قرب فنزويلا بذريعة نقل المخدرات، بأوامر من الرئيس دونالد ترامب.

