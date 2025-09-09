بقائي: بروتوكول التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قيد الإعداد

وأفادت لوكالة مهر للأنباء، انه صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي تم إعداد نص بروتوكول التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ التزامات الضمانات، مع مراعاة الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنّها الكيان الصهيوني والأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، وقانون مجلس النواب، واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي، خلال ثلاث جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة، وهو في مراحله النهائية".

كما صرّح بشأن زيارة وزير الخارجية إلى تونس ومصر: "تأتي هذه الزيارات في إطار المشاورات المستمرة لإيران مع الدول الإقليمية والإسلامية لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتطورات الدولية".

وأضاف بقائي: "خلال زيارته إلى القاهرة، سيُعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة. وفي الوقت نفسه، ستُعقد جولة جديدة من المحادثات السياسية بين إيران ومصر، كما سيلتقي وزير خارجيتنا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

