بقائي: لم يبق اي شك بان جرائم اسرائيل في غزة هي "إبادة جماعية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء اكد بقائي ان اللجنة المستقلة للتحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بشان الجرائم التي ترتكب في فلسطين المحتلة، والتي ترأسها القانونية الشهيرة السيدة نافي بيلاي لم تبق اي شك حول طبيعة الجرائم والقسوة التي تقع في غزة مشيرا الى ان اللجنة اكدت في تحليل قانوني يقع في 72 صفحة للوقائع والارقام أن اسرائيل ترتكب ابادة جماعية في غزة.

وتابع الناطق باسم الخارجية ان اللجنة توصلت الى ان السلطات والقوات الامنية الاسرائيلية كانت وما زالت تملك النية لتنفيذ الابادة الجماعية بهدف الابادة الكلية او الجزئية للفلسطينيين في قطاع غزة.

واكد بقائي انه يتعين على حماة ومسوغي كيان الابادة الجماعية تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية ووقف مشاركتهم وتواطؤهم في الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين.