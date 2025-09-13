  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٤ ص

استشهاد عشرة صحفيين يمنيين في إعتداء إسرائيلي على صنعاء

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن تأكيد استشهاد 10 صحفيين خلال هجوم الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء على صنعاء.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن اتحاد الصحفيين اليمنيين في بيان: أن الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على صنعاء ومحافظة الجوف، يوم الأربعاء، خلّفت عشرات الضحايا، ومن بين الشهداء 10 صحفيين وناشطين إعلاميين كانوا يعملون في مقر صحيفة "26 سبتمبر".

ووفقًا لموقع "عربي21"، أعلن الاتحاد أسماء الصحفيين العشرة الشهداء، وأعلن أن الصحفي اليمني "منصور الآنسي" كان أيضًا من بين المصابين.

ووصف اتحاد الصحفيين اليمنيين الهجوم بأنه "جريمة حرب"، ودعا إلى إدانة دولية وضمان سلامة الصحفيين ووسائل الإعلام.

وأفادت مصادر محلية أن القصف استهدف مقر "دائرة الدعاية والإرشاد الديني" في منطقة التحرير بصنعاء، حيث تقع أيضًا مكاتب صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن" ومطبعة محلية.

أفادت مصادر يمنية بأن إجمالي عدد الهجمات على صنعاء والجوف يوم الأربعاء قد خلّف ما لا يقل عن 166 شهيدًا وجريحًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1962616
یاسر المصری

سمات

