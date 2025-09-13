عملية جديدة للقوات المسلحة ضد أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت القوات المسلحة أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢ الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفا عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة.

وأشار إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ.

ولفت البيان إلى أن الشعب اليمني العظيم، شعب العروبة والإسلام، شعب الإيمان والحكمة، شعب الجهاد والصمود، شعب الثقة بالله والتوكل عليه، لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المظلومين المجوعين في الشعب الفلسطيني، ولن يدفعه العدوان المجرم إلا للمزيد من الثبات والصمود والتحدي في سبيل الله والمستضعفين.

وأكدت القوات المسلحة أنها ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعا عن البلد وضمن التصدي للعدوان وإسنادا للأشقاء الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.

/انتهى/