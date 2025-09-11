الخارجية الايرانية تدين بشدة العدوان الإرهابي الصهيوني على اليمن وقتل الصحفيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انهاأدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الهجمات الإجرامية للكيان الصهيوني على منشآت البنية التحتية والمناطق السكنية، بما في ذلك مباني مؤسستين إعلاميتين في صنعاء، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء والإعلاميين، ودعت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تاجيج الحرب وجرائم هذا الكيان.



واضافت: إن عدوان الكيان الصهيوني المتكرر على دول المنطقة، إلى جانب استمرار الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء في فلسطين المحتلة، لم يُعرّض الأسس المعيارية والقانونية للإجماع العالمي لتآكل غير مسبوق فحسب، بل انتهك أيضًا جميع المبادئ والمعايير الأخلاقية والإنسانية.



وقالت: إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تُشيد بالتضامن الشجاع والمستمر للشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وتُعرب عن تعازيها في استشهاد ابناء اليمن الأبرياء خلال العدوان العسكري للكيان الصهيوني، تُؤكد على ضرورة وحدة الدول الإسلامية وتعاونها لمواجهة النزعة التوسعية لكيان الاحتلال وتحريضه على الحروب.