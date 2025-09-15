القوات المسلحة اليمنية تستهدف "مطار رامون" و النقب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت القوات المسلحة اليمنية أن "سِلاحَ الجَوِّ المُسيَّرَ في القوّاتِ المُسلَّحةِ اليَمنيَّةِ نفّذ عَمَليَّةً عَسكريَّةً نوعية وذلك بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ"، مبينةً أن "ثلاث طائراتٍ منها استهدفت مطارَ رامون في منطقةِ أُمِّ الرَّشراشِ، فيما استهدفتِ الطائرةُ الرابعةُ هدفاً عسكرياً في منطقةِ النقبِ بفلسطينَ المحتلَّةِ".

وأكدت أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، منوّهةً إلى أنها تأتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدِنا".

وقال بيان القوات المسلحة اليمنية:إنَّ هذا العدوانَ الإجراميَّ بحقِّ شعبِنا العظيمِ لن ينالَ من عزيمتِه ولن يكسرَ إرادتَهُ الصلبةَ والتي شهدَها العالمُ أجمع، منذ بدايةِ طوفانِ الأقصى وحتى هذه اللحظةِ".

وأضاف أن "اليمنَ يؤدّي واجبَهُ الدينيَّ والأخلاقيَّ والإنسانيَّ وسيدافعُ بكلِّ بسالةٍ عن موقفِه الإيمانيِّ الجهاديِّ المتضامنِ مع شعبِنا الفلسطينيِّ والمساندِ لمقاومتِه الأبيَّةِ وستفشلُ كلُّ محاولاتِ النيلِ من هذا الموقفِ كما فشلتِ المحاولاتُ السابقةُ".

واختتم العميد سريع بيان القوات المسلحة اليمينة قائلاً: "لن نتردّدْ في الدفاعِ عن بلدِنا ولن نتخلّى عن واجباتِنا تجاه الشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العدوانِ على غزّةَ ورفعِ الحصارِ عنها، واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير".

