بيان من الخارجية الإيرانية حول مشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، اسماعيل بقائي،في منشور له أنّ إيران، بالتعاون مع الصين ونيكاراغوا وروسيا وفنزويلا وبيلاروس، قدّمت مشروع قرار إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يهدف إلى منع أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، وذلك في إطار الدفاع عن سلامة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وبحسب نص مشروع القرار، فإن جميع الدول تتمتع بـ "الحق غير القابل للتصرف في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية"، وهي في الوقت نفسه "تستحق ضمانات فعالة ضد أي اعتداء أو تهديد بالاعتداء" على منشآتها النووية.

كما يؤكد المشروع على التزام جميع الدول بالامتناع عن مهاجمة أو تهديد المنشآت النووية السلمية في الدول الأخرى، باعتبار ذلك مبدأ أساسياً في القانون الدولي وأمن المجتمع الدولي.

وأضاف البيان أنّ هذه المبادئ يجب أن تُحترم بالكامل، مشدداً على أنّ الوقت قد حان لكي يتحرك المجتمع الدولي بجدية من أجل منع إضفاء الشرعية على انتهاك القوانين الدولية أو التعامل معه كأمر عادي.

