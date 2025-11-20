بقائي: قرار مجلس محافظي الوكالة اساءة لاستخدام مؤسسات الدولية لتمرير مشاريع امريكا واوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، قال : قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية ضد إيران يمثل إساءة استخدام صارخة للمؤسسات الدولية لتمرير مشاريع الولايات المتحدة و"الترويكا" الأوروبية.

واكد بقائي: اعتماد هذا القرار خطوة غير مسؤولة تنتهك القوانين الدولية ومبادئ الوكالة ذاتها وستضعف مصداقية الوكالة ومكانتها في المجتمع الدولي.

واضاف بقائي: القرار لم يشر إطلاقاً إلى العدوان على المنشآت النووية السلمية في إيران والذي أدى إلى توقف عمليات التفتيش في المنشآت المستهدفة.

واشار بقائي إلى ان القرار لم يحظَ بدعم أغلبية قوية من دول الأعضاء ما يشير إلى وجود انقسام جوهري في هذه المؤسسة تجاه المحاولات الغربية ضد إيران.

واكد ان القرار هشّ وضعيف من الناحية الحقوقية وردنا عليه كان سريعاً بإلغاء اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت متحدث الخارجية إلى ان الطرف الآخر يزعم أنه يسعى لحل دبلوماسي للملف النووي الإيراني لكنه ليس صادقاً ولا يمكن التعويل على مزاعمه.