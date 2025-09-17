الرئيس الايراني يؤكد على تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقات مع الدول الآخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح للرئيس الايراني خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، وتعليقا على تقرير وزيرة الطرق والتنمية الحضرية السيدة "فرزانة صادق" حول نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وباكستان، الذي اختتم اعماله امس الثلاثاء.

واضاف بزشكيان : ان التعاون بين ايران ودول الجوار من شأنه ان يتيح فرصا متبادلة ومتفرقة، يمكن تفعليها عبر توسيع العلاقات الثناية، وبالتالي توظيف هذه القدرات الى اعلى المستويات لتلبية احتياجات البلاد.

وعلى صعيد اخر، هنأ رئيس الجمهورية "المنتخب الايراني للمصارعة الحرة"، على تتويجه ببطولة العالم التي استضافتها العاصمة الكرواتية زغرب.