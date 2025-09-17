  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٥:١٩ م

الرئيس الايراني يؤكد على تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقات مع الدول الآخرى

وجّه رئيس الايراني مسعود بزشكيان، الوزراء والمسؤولين في الاجهزة التنفيذية للبلاد، بالمتابعة الجادة والتسريع في وتائر تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ايران والدول الاخرى بما فيها باكستان وروسيا، وخاصة الوثائق المتعلقة بانشاء طرق السكك الحديدية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح للرئيس الايراني خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، وتعليقا على تقرير وزيرة الطرق والتنمية الحضرية السيدة "فرزانة صادق" حول نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وباكستان، الذي اختتم اعماله امس الثلاثاء.

واضاف بزشكيان : ان التعاون بين ايران ودول الجوار من شأنه ان يتيح فرصا متبادلة ومتفرقة، يمكن تفعليها عبر توسيع العلاقات الثناية، وبالتالي توظيف هذه القدرات الى اعلى المستويات لتلبية احتياجات البلاد.

وعلى صعيد اخر، هنأ رئيس الجمهورية "المنتخب الايراني للمصارعة الحرة"، على تتويجه ببطولة العالم التي استضافتها العاصمة الكرواتية زغرب.

