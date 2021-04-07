محادثات فيينا كانت بنّاءة وهناك اجتماع آخر يوم الجمعة/تسجيل 174 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

عراقجي: محادثات فيينا كانت بنّاءة / هناك اجتماع آخر يوم الجمعة

اكد رئيس الوفد الايراني السيد عباس عراقجي، إن الجولة الأولى من محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا كانت بناءة، وقال انه سيبقى المفاوضون في فيينا حتى يعقدوا اجتماعاً آخر يوم الجمعة حول الاتفاق النووي.

روحاني: يجب دعم الشركات المحلية لإنتاج لقاح كورونا رغم كل الضغوط والعقوبات

شدد الرئيس الايراني على ضرورة الإسراع في توفير اللقاحات التي يحتاجها الناس، وكذلك دعم الشركات المحلية لإنتاج اللقاحات.

الخارجية الايرانية: لن يحضر أي ممثل لأميركا في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

أكدت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ان أي ممثل للولايات المتحدة لن يحضر اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي او اجتماعات الخبراء في فيينا ولن تكون هناك محادثات مباشرة او غير مباشرة مع الجانب الاميركي.

المتحدث باسم الحكومة: سوف لا تجري أي محادثات بين إيران والولايات المتحدة في فيينا

أوضح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، أن اجتماع فيينا يمثل فرصة للجانبين لتبادل وجهات النظر بشأن العودة إلى التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، مضيفًا أنه لن يتم إجراء محادثات بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين.

تخت روانجي: ايران ستوقف كافة اجراءاتها التعويضية في حال اقدمت امريكا على الغاء الحظر بشكل كامل

قال المندوب الإیراني لدی الامم المتحدة، مجید تخت روانجي، انه لو اقدمت امريكا على الغاء الحظر بشكل كامل، عند ذلك ستوقف ايران كافة اجراءاتها التعويضية.

ظريف: المحادثات مع المسؤولين القرقيزيين تمحورت حول توسيع العلاقات الاقتصادية

كتب وزير الخارجية الايراني أن المحادثات ركزت على استخدام العلاقات القديمة بين البلدين لتوسيع العلاقات الاقتصادية وتسهيل الوصول إلى الطرق الترانزيتية الدولية.

شمخاني: لا مفاوضات خارج اطار الاتفاق النووي المنصوص عليه

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، انه لا يمكن لإيران الدخول في محادثات جديدة خصوصاً ما بعد الصراع تحت أي ظرف من الظروف".

وزارة الصحة: تسجيل 174 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 174 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 63 الفا و506 شخصا.

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