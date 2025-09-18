الرئيس الإيراني: زمن الأحادية ولّى… التعاون بين إيران وروسيا نموذج للنجاح المشترك

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار الرئيس الإيراني إلى رضاه عن مسار التعاون الثنائي، ولاسيما في مجالات النقل والطاقة والمشاريع المرتبطة بالمحطات الكهربائية، مؤكداً أنّ إيران وضعت تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع روسيا في صدارة أولوياتها وأن جميع البنى اللازمة للتعاون متوفرة، ولا يوجد ما يعيق مسار الشراكة بين طهران وموسكو.

وأضاف بزشکیان أنّ نتائج الاجتماعات الفنية يجب أن تُترجم عملياً في أسرع وقت ممكن، موضحاً أنّ الإرادة المتوفرة لدى الجانبين، إلى جانب التوجّه الجاد للرئيس فلاديمير بوتين، تُحتم على الوزراء والفرق الفنية تسريع وتيرة العمل وإنجاز المشاريع المشتركة.

كما أعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارات المتبادلة إلى تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الحليفين، ناقلاً في الوقت ذاته تحياته الحارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه، نقل وزير الطاقة الروسي تحيات الرئيس بوتين إلى بزشکیان، وقدّم تقريراً عن نتائج زيارته إلى إيران، مؤكداً أنّ التعاون البنّاء في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة يتواصل بشكل منتظم وأن المسؤولين من كلا البلدين على اتصال دائم لتسريع تنفيذ الاتفاقات.

وشدد تيصويليـف على أنّ روسيا مستعدة لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بسرعة، مضيفاً: لا ضغوط ولا عقوبات قادرة على تعطيل مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران وموسكو.

/انتهى/