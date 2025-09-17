وزير الدفاع الباكستاني: حان وقت تشكيل "ناتو إسلامي"

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال آصف، في مقابلة مع قناة "جيو" الباكستانية، إن العدوان الإسرائيلي على الدوحة تم بموافقة مسبقة من واشنطن، مضيفاً أن على المسلمين أن يأخذوا مسألة النفاق على محمل الجد، وأن يميزوا بين الأصدقاء الحقيقيين وأعداء الأمة الذين يتخفّون في صورة الحلفاء.

وأشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أن الرأي العام في الغرب يشهد تحولاً لافتاً، بل وحتى في الولايات المتحدة، حيث يتنامى السخط الشعبي ضد إسرائيل بشكل خطير. وأضاف: "وجود قادة حركة حماس في قطر لم يكن ليحدث من دون موافقة أمريكية، والهجوم الإسرائيلي ضدهم جاء بنفس الرضا، وسنشهد قريباً تداعيات ذلك."

واستحضر آصف نماذج من التاريخ القريب، قائلاً إن زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن كان "نتاجاً أمريكياً"، جلبته وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) من السودان، وإن ما شهدناه في سوريا من تغيير للنظام يشير أيضاً إلى رضا أمريكي، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على هذا البلد.

وبخصوص القمة العربية-الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة، أوضح آصف أنه من المبكر الحكم على نتائجها، لكنه شدد على أن المسلمين بحاجة إلى ائتلاف عسكري شبيه بحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل الدفاع المشترك، مؤكداً أن هذا التحالف لن يكون موجهاً ضد دولة بعينها، بل هدفه حماية الأمة من الأخطار الخارجية.

يُذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان قد دعا، خلال كلمته في القمة ذاتها، إلى تشكيل قوة خاصة مشتركة لمواجهة إسرائيل والعمل على طردها من الأمم المتحدة، كما التقى على هامش الاجتماع بالرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، حيث شدد الجانبان على ضرورة تعزيز وحدة الصف الإسلامي في مواجهة الاعتداءات الصهيونية.

