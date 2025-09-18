العميد نقدي: الصحوة الحالية للعالم في وجه الظلم والاستكبار هي ثمرة دماء الشهداء

واضاف العميد نقدي وهو يتحدث في اجتماع تكريم شهداء مدينة طالقان (وسط) ان ما كان هدف الشهداء، بات اليوم نشيدا لجميع شعوب العالم الذين ينزلون الى الشوارع من اي دين ومذهب ويقفون بوجه الظلم.

واوضح ان العدو ورغم الامكانات، لم يتمكن من تحقيق اهدافه بسبب عجزة وان نهضة مستضعفي العالم بوجه الاستكبار تزداد يوما بعد يوم، وقد نفذت الى الطبقات المختلفة للمجتمعات.

وتابع مساعد الحرس الثوري اننا نرى اليوم الرياضيين يرفعون راية الصمود بوجه الظلم وان الشعب الفلسطيني وبرغم كل الدمار والظلم اللذين يمارسهما الكيان الصهيوني، لم يترك الساحة ابدا.

واكد ان هذه الصحوة هي ثمرة دماء الشهداء الذين صمدوا وان ما يبعث على الطمأنينة والسكينة لدى الانسان هو انتصار صحوة العالم.

واشار الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية قائلا ان العالم اليوم حبلى بحوادث اكبر ويجب ان نعد انفسنا لاننا ووفقا لدرس الشهداء، سنصمد بوجه الظلم حتى النفس الاخير.

واكد العميد نقدي ان شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية يقف اليوم مرفوع الراس امام جميع الشعوب وان جميع احرار العالم يعتزون بايران.