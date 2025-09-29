العميد نقدي: الكيان الصهيوني عالق في أزمة هجرة عكسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد محمد رضا نقدي خلال مؤتمر الشهداء الـ 335 في اسفراين: "نجتمع اليوم مع أساتذة مدرسة الحب وعائلات الشهداء الذين، برسالتهم التي تُشبه رسالة زينب، نقلوا رسالة الشهداء إلى الأجيال، وحافظوا على شعلة الجهاد والتضحية متقدة".

أكد أن شرط الإسلام هو قول "لا للطاغية"، وأضاف: يجب على المسلم الحقيقي أولاً أن يقف في وجه جميع القوى والباطل، وأن يقول "لا إله إلا الله"، وهو الطريق الذي سلكه شهداؤنا بإيمانهم بالوعد الإلهي، ولم يستسلموا لظالمي العالم.

وأكمل المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإسلامي حديثه مشيراً إلى شجاعة الشهيد نادر مهدوي في الخليج الفارسي، قائلاً: هذا الضابط الشاب من الحرس الثوري من بوشهر هاجم حاملة طائرات أمريكية بقارب صيد، وبعد أن قاوم، وقع في قبضة العدو وتعرض للتعذيب حتى الموت؛ إنه مثال خالد على التضحية اللامحدودة في تاريخ الدفاع المقدس".

كما أشار العميد نقدي إلى الحرب الصهيونية التي استمرت 12 يوماً، قائلاً: كانت هذه الحرب مواجهة مباشرة بين أمريكا وإيران، أخطأ فيها العدو في حساباته ودفع الكيان الصهيوني إلى ساحة المعركة، لكن المقاومة كسرت المعادلة، وأثبتت شرعية الجبهة الإيرانية مرة أخرى.

وأضاف: إن دماء الشهداء لم تستمر في الدفاع المقدس فحسب، بل استمرت حتى اليوم، ورسمت نهضة الشعوب؛ لدرجة أن الكيان الصهيوني، بعد 76 عامًا، يواجه أزمة هجرة عكسية وتراجعًا حادًا في شعبيته العالمية.

وأكد نائب منسق الحرس الثوري الإيراني: الشهداء هم أعظم معلمي المقاومة، وكل نصر استراتيجي تحققه الأمة الإيرانية يدين بدمائهم؛ ويجب أن يستمر هذا المسار حتى تؤدي النهضة العالمية إلى تحرير الشعوب.

/انتهى/