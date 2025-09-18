مسيرة يمنية تستهدف "إيلات".. أضرار بفندق وإغلاق للمجال الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إنّ مسيرة وقعت في فناء أحد فنادق "إيلات"، ما تسبب في أضرار للمبنى.

من جهتها، قالت إذاعة "جيش" الاحتلال إنّ مسيّرة يمنيّة ضربت فندق نافيه في "إيلات".

وكانت وسائل إعلام أخرى قد أوردت أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار "رامون"، بعيد وقت قليل من دويّ صفارات الإنذار في "إيلات".

كما شهدت "إيلات" انقطاعاً للتيار الكهربائي، من جرّء سقوط المسيّرة، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

في السياق، أكّد قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، في كلمته الأسبوعية، اليوم، استمرار العمليات الصاروخية والطائرات المسيرة اليمنية ضد "إسرائيل"، مضيفاً: "نفذنا هذا الأسبوع عمليات بـ 24 صاروخاً ومسيرة باتجاه عمق فلسطين المحتلة".

وقبل يومين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عمليتين، وجّهت خلالهما ضربة لهدف إسرائيلي في يافا المحتلة، ومطار "رامون" في "إيلات".