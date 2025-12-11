طهران تدين منع امريكا لاستمرار عمل ثلاث دبلوماسيین إيرانيین في نيويورك

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها تشديد القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى تدخل أكثر جدية لمنع انتهاك الحقوق القانونية لإيران.

وجاء في البيان: "إن فرض قيود واسعة النطاق على إقامة وتحركات الدبلوماسيين الإيرانيين، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، هي من بين الضغوط والمضايقات المصممة والمنفذة لعرقلة الأداء الطبيعي والقانوني للدبلوماسيين الإيرانيين".

ويُعدّ قرار وزارة الخارجية الأمريكية بمنع استمرار أنشطة ثلاثة من موظفي بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك ذروة تجاوزات الولايات المتحدة للقانون وانتهاكها لالتزاماتها كحكومة مضيفة، الأمر الذي يُشكك أكثر في أهلية الحكومة الأمريكية لاستضافة هذه المنظمة.