  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٤:٢٤ م

طهران تدين منع امريكا لاستمرار عمل ثلاث دبلوماسيین إيرانيین في نيويورك

طهران تدين منع امريكا لاستمرار عمل ثلاث دبلوماسيین إيرانيین في نيويورك

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الخطوة الأمريكية الرامية إلى منع ثلاثة موظفين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك من مواصلة أنشطتهم.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها تشديد القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى تدخل أكثر جدية لمنع انتهاك الحقوق القانونية لإيران.

وجاء في البيان: "إن فرض قيود واسعة النطاق على إقامة وتحركات الدبلوماسيين الإيرانيين، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، هي من بين الضغوط والمضايقات المصممة والمنفذة لعرقلة الأداء الطبيعي والقانوني للدبلوماسيين الإيرانيين".

ويُعدّ قرار وزارة الخارجية الأمريكية بمنع استمرار أنشطة ثلاثة من موظفي بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك ذروة تجاوزات الولايات المتحدة للقانون وانتهاكها لالتزاماتها كحكومة مضيفة، الأمر الذي يُشكك أكثر في أهلية الحكومة الأمريكية لاستضافة هذه المنظمة.

رمز الخبر 1966026

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات