الفريق الإيراني لكرة السلة الثلاثية على الكراسي المتحركة للفتيان يفوز بالبطولة

أفادت وكالة مهر للأنباء من دبي أن المباراة النهائية لبطولة كرة السلة الثلاثية للكراسي المتحركة للفتيان، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، أُقيمت اليوم (الخميس 11 ديسمبر) بين إيران واليابان.

وفي هذه المباراة، فاز المنتخب الإيراني بنتيجة 15-9، محرزاً لقب البطولة لهذا الموسم.

وتأهل منتخب إيران لكرة السلة الثلاثية للكراسي المتحركة إلى الدور نصف النهائي اليوم بعد فوزه على الإمارات، ثم بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على الفلبين. وكان المنتخب قد فاز أيضاً على بنغلاديش والعراق في المجموعة الأولى من دور المجموعات أمس، لكنه خسر أمام اليابان، ليتأهل بذلك إلى الدور ربع النهائي.

ويتألف منتخب إيران لكرة السلة الثلاثية للكراسي المتحركة من اللاعبين: محمد طه يارمحمدي، وفؤاد مظفري أفخم، وأبو الفضل جلائي، وأمير مهدي يوسفي. ويقود الفريق غلام رضا نامي.

