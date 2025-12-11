بزشكيان يغادر كازاخستان متوجهاً إلى تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام الرئيس بزشكيان بزيارة رسمية الى كازاخستان منذ يوم امس وعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، وشاركا من ثم في اجتماع وفدي البلدين رفيعي المستوى من البلدين.

كما حضر الرئيسان بزشكيان وتوكاييف مراسم توقيع وثائق التعاون وشاركا في مؤتمر صحفي مشترك.

وقام الرئيس الايراني بزيارة جامعة كازاخستان للعلوم الطبية، وحضور اجتماعا مشتركا للناشطين الاقتصاديين من البلدين وإلقاء كلمة فيه.

وفي عشق آباد، سيشارك الرئيس بزشكيان في الاجتماع الدولي "السلام والثقة"، كما سيعقد اجتماعات مع قادة تركمانستان ودول أخرى مشاركة في هذا الاجتماع.