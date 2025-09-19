العميد رادان: العدو الصهيوني ارتكب خطأً استراتيجيا في العدوان الاخير على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد "رادان" أوضح يوم الجمعة في اجتماع مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي بمحافظة مازندران (شمالي البلاد) : إن العدو اعتمد على حساباته الخاطئة لتحليل الوضع في إيران ما أدى إلى خطأ استراتيجي له؛ مضيفا أن مخططات العدو كانت تهدف إلى الانتقال من الحرب إلى الفوضى، ومن الفوضى إلى إسقاط النظام غير أنها كانت خطأً.

وأشار قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني إلى، أن حسابات العدو بشأن التضامن والوحدة الوطنية للشعب الإيراني في حرب الأيام الـ 12 كانت خاطئة؛ مبينا : خلال تلك الفترة، شهدنا زيادة بنسبة 40 إلى 42 بالمائة في اتصالات المواطنين بالشرطة، للابلاغ عن حالات مشبوهة واحباطها.

وختم العميد "رادان" تصريحاته بالقول : إن هذه الزيادة في تواصل المواطنين مع الشرطة، أدت إلى تقويض اداء الطائرات المسيرة وأجهزة التجسس المعادية خلال اليومين الثالث والرابع من حرب الاثني عشر يوما، وذلك بفضل يقظة الشعب وسرعة واستجابة الشرطة في الميدان.

