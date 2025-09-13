القائد العام للشرطة الإيرانية يلتقي وزير الداخلية العراقي في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، القائد العام للشرطة الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان والوفد المرافق له في العاصمة بغداد.

وذكر مكتب الوزير في بيان، أن"هذه الزيارة الرسمية، تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، ولمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التعاون في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن لمواجهة التحديات".

وأضاف، أنه"سيتم بحث التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتطوير التقنيات لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك".

