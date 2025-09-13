  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١١:٠١ ص

القائد العام للشرطة الإيرانية يلتقي وزير الداخلية العراقي في بغداد

التقى القائد العام للشرطة الإيرانية، العميد احمدرضا رادان وزير الداخلية العراقي لبحث مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، القائد العام للشرطة الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان والوفد المرافق له في العاصمة بغداد.

وذكر مكتب الوزير في بيان، أن"هذه الزيارة الرسمية، تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، ولمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التعاون في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن لمواجهة التحديات".

وأضاف، أنه"سيتم بحث التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتطوير التقنيات لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك".

/انتهى/

رمز الخبر 1962619
جواد ماستری فراهانی

