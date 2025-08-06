رادان: العدو کان یسعى لإسقاط النظام لكنه فشل في تحقيق هدفه

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي إشارة إلى فشل حسابات العدو خلال الهجمات الأخيرة، صرّح العميد أحمد رضا رادان، قائد شرطة البلاد: "كان لدى العدو تحليل خاطئ تمامًا للوضع في بلدنا وقت الهجوم. لقد قاسوا الوضع في إيران بمعاييرهم الخاصة؛ كانت لديهم فكرة عن شعب سريع الغضب ومتوتر، مثل مجتمعهم. ظنوا أنه إذا فرضوا علينا حربًا، فإن الشعب الإيراني سيتصرف كشعبه".

وأضاف: "ظن الأعداء أنه باستهداف قادة رفيعي المستوى مثل اللواء باقري، والعميد رشيد، واللواء سلامي، والعميد حاجي زاده، والعميد محرابي، وغيرهم من القادة والعلماء العسكريين، ستدخل قواتنا المسلحة في صدمة وتُربكها وستبقى في حالة ذهول لفترة طويلة. كان هذا أول خطأ كبير ارتكبوه".

وأضاف القائد العام لجهاز الأمن الداخلي: خطأهم الثاني هو اعتقادهم أن الشعب الإيراني سيقف أيضًا ضد النظام. بينما، على حد تعبير الإمام زين العابدين (عليه السلام)، "الحمد لله أن أعداءنا من الأكثر غباء". وقد ظهر هذا الغباء جليًا في تحليلات العدو وتوقعاته.

وأكد رادان: إن الشعب الإيراني هو نفسه الشعب الذي صنع ملحمة الدفاع المقدس؛ هو نفسه الشعب الذي صنع مشاهد لا تُنسى من المقاومة الفلسطينية وتشييع الشهداء، وخاصة الحاج قاسم سليماني. حتى أن العدو استهدف الشرطة؛ لأنه كان يعلم أنه إذا تواجد الناس في الشوارع، فإن الشرطة ستكون الحاجز الدفاعي الأول للبلاد. وعلى حد تعبير الرئيس المحترم ووزير الداخلية،فقد استهدف العدو الشرطة "بحقد".

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