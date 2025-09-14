قائد قوات الامن الداخلي الايرانية يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء كان محور هذه المشاورات تعزيز التعاون الأمني خاصة في المعابر الحدودية والتنسيق المشترك، لا سيما في مجالات تبادل المعلومات بين البلدين.

وقد حققت قوات الامن الداخلي والقوى الأمنية العراقية بما فيها الحشد الشعبي تنسيقاً جيداً هذا العام في مجال إقامة مراسم الأربعين، وخلال إقامة هذه المراسم أيضاً زار المسؤولون المعنيون في البلدين المعابر الحدودية لمراقبة عملية تنقل الزائرين.

مع ذلك، فإن موضوع نشاط المهربين خاصة في المناطق الحدودية بين البلدين يشكل تحدياً أمنياً مشتركاً بين البلدين، حيث ازداد في السنوات الأخيرة تهريب السلاح في هذه المناطق الحدودية بسبب تحريض الكيان الصهيوني، مما تحول إلى تحدٍ أمني.

