عراقجي: ايران قدمت خطة معقولة للدول الاوروبية لمنع الأزمة

وأفادت وكالة مهر كتب عراقجي في مساء الخميس، في تغريدة: مع ذلك، فبدلاً من التطرق إلى مضمون هذه الخطة، تواجه إيران الآن سلسلةً من الأعذار والمراوغات الواضحة؛ بما في ذلك الادعاء السخيف بأن وزارة الخارجية لا تُمثل الهيكل السياسي بأكمله في البلاد.

وقال يسرني أن الرئيس ماكرون أقرّ بأن الخطة التي قدمتها معقولة. لكن يجب أن يعلم هو والمجتمع الدولي أنني أحظى بالدعم الكامل من جميع أجهزة جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.

وأضاف عراقجي ربما تكون الحقيقة هي أن الجهاز الدبلوماسي الأوروبي هو في الواقع من الخارج ينظر إلى الداخل. لذلك، حان الوقت الآن لمجلس الأمن الدولي للتدخل واستبدال المواجهة بالدبلوماسية. الخطر في ذروته.

وقد أكد عراقجي ضمن مقترح إيران المقدم إلى الاتحاد الأوروبي، أن هناك طريقا للمضي قدما، لكن إيران لا يمكن أن تكون الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل.

