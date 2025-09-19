بقائي يعلق على تصريحات ماكرون مع قناة عبرية بشأن تفعيل آلية سناب بك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية: لماذا يُطمئن الرئيس ماكرون جمهوره "المختار" في مقابلة مع قناة إسرائيلية بأن "سناب باك" مؤكد؟

وكتب إسماعيل بقائي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بخصوص إعلان الرئيس الفرنسي عن تفعيل آلية "سناب باك" في مقابلة مع وسيلة إعلامية صهيونية: "لماذا يتسرع الرئيس ماكرون في اختيار قناة تلفزيونية إسرائيلية لرفض عرض يُقرّ هو نفسه بأنه عرض معقول من إيران، ويطمئن جمهوره "المختار" بأن تفعيل "سناب باك" مؤكد؟!".

هذا وكان الرئيس الفرنسي قد رفض امس الخميس في مقابلة مع قناة عبرية اقتراح ايران الجديد الذي وصفته نفسه بانه اقتراح معقول وقال: "برأيي تفعيل آلية سناب بك امر مؤكد".

/انتهى/

/انتهى/