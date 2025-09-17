  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٤:٢٣ م

عراقجي یقدم تقريرًا إلى مجلس الوزراء بشأن آلية "سناب باك"

قدم وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي الى مجلس الوزراء اليوم الاربعاء تقريرا بشأن آلية "سناب بك".

وأفادت وكتالة مهر للأنباء، انه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قدّم وزير الخارجية تقريرًا عن الاجتماع الطارئ لرؤساء الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية في الدوحة، وآخر المستجدات، بالإضافة إلى المفاوضات المتعلقة بآلية "سناب باك".

جواد ماستری فراهانی


