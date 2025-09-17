عراقجي یقدم تقريرًا إلى مجلس الوزراء بشأن آلية "سناب باك"

وأفادت وكتالة مهر للأنباء، انه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قدّم وزير الخارجية تقريرًا عن الاجتماع الطارئ لرؤساء الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية في الدوحة، وآخر المستجدات، بالإضافة إلى المفاوضات المتعلقة بآلية "سناب باك".

