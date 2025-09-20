  1. الدولية
٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١١:٠٠ ص

أولیانوف: روسيا والصين تطرحان مبادرة جديدة لحلّ الملف النووي الإيراني

أولیانوف: روسيا والصين تطرحان مبادرة جديدة لحلّ الملف النووي الإيراني

أعلن ميخائيل أولیانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن موسكو وبكين ستقدمان قريباً مبادرة مشتركة تهدف إلى إيجاد حلّ لأزمة الملف النووي الإيراني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي تصريحات أدلى بها لقناة الميادين اللبنانية، أوضح الدبلوماسي الروسي البارز أن "الإجراءات التي تتخذها الدول الأوروبية تُضعف المسار السياسي وتُقوّض الجهود الدبلوماسية والتعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

تأتي هذه التصريحات في وقت شهد فيه مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة تصويتاً برفض مشروع قرار يقضي بتمديد إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، وهو ما يفتح الباب أمام عودة عقوبات الأمم المتحدة في حال غياب اتفاق دبلوماسي جديد.

ويرى مسؤولون إيرانيون أن هذه العقوبات، إذا فُرضت مجدداً، سيكون تأثيرها النفسي والسياسي أكبر بكثير من آثارها الاقتصادية المباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد قدّمت في وقت سابق مشروع قرار لتمديد آلية "سناب باك"، غير أن الدول الغربية اعترضت عليه، ما عمّق الخلافات داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني.

یاسر المصری

