تأهل 45 فيلمًا من 99 دولة لمهرجان فجر السينمائي الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح روح الله حسيني في لقاء مع الصحفيين في شيراز مساء السبت: من بين 45 فيلمًا تم اختيارها للمشاركة في المهرجان، 9 أفلام إيرانية فقط، والباقي أعمال لمخرجين أجانب.

وأشار أمين عام مهرجان فجر السينمائي الدولي إلى أن المهرجان سيُقام في أربعة أقسام تنافسية رئيسية. كما أشار إلى حضور كبير لشخصيات سينمائية من جميع أنحاء العالم، وتابع: سنستضيف خلال هذا الحدث حوالي 200 مخرج وضيف أجنبي.

ولفت حسيني أيضًا إلى فعاليات المهرجان، قائلاً: ستُقام على هامش هذا الحدث ورش عمل سينمائية متخصصة، منها "السينما الشعرية".

وأضاف: ستُقدم شخصيات سينمائية بارزة من دول مختلفة، منها اليونان وروسيا، هذه الورش للاستفادة من خبراتهم في تدريب وتمكين الفنانين وصانعي الأفلام الإيرانيين، وخاصةً في محافظة فارس.

