مساعد وزير العمل: يمكن للأجانب المرخص لهم التواجد بشفافية في سوق العمل الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني للشؤون المتعلقة بـتطوير خلق فرص العمل والتوظيف "مالك حسيني": لا توجد قيود على أصحاب العمل في توظيف الأجانب المرخص لهم، مضيفا أن البرنامج الوطني للوزارة هو التواجد الشفاف للأجانب المرخص لهم في سوق العمل الإيراني.

وقال "حسيني": ليس بالضرورة أن تكون القوى العاملة الأجنبية من بلد محدد مثل أفغانستان؛ فالقوى العاملة الأجنبية المرخصة يمكن أن تكون من أي بلد على أساس المهارات والاحتياجات المطلوبة.

وأكد "حسیني" أن النهج هو ضمان عدم تضرر الشركات من نقص العمالة، لذلك تم التأكيد على أنه في حال عدم وجود متطوعين إيرانيين لبعض الوظائف أو قلة عددهم، فلن تكون هناك قيود على توظيف الرعايا الأجانب وفقا للوائح.

/انتهى/