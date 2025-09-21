الحرس الثوري في خدمة الشعب: 24 مشروعاً عمرانياً جديداً في هرمزكان

أفادت وكالة مهر للأنباء، يستعد الحرس الثوري الإسلامي في محافظة هرمزكان لافتتاح 24 مشروعاً عمرانياً وتنموياً خلال أسبوع الدفاع المقدس، في خطوة تؤكد الدور المزدوج لهذه المؤسسة؛ فإلى جانب مسؤولياتها الدفاعية والعسكرية، تواصل الحضور الفعّال في ميدان خدمة الناس والتنمية المحلية.

من أبرز المشاريع المقرر افتتاحها:

إطلاق خط قطار ركاب بين بندرعباس ومشهد.

تعبيد 34 كيلومتراً من الطرق الريفية في المناطق الوعرة.

افتتاح مدارس، مراكز صحية، منازل لمددجوي لجنة الإغاثة، ومراكز دينية.

كما أعلن العميد أباذر سالاري، قائد حرس الإمام سجاد (ع) في هرمزكان، عن تنظيم أكثر من 860 برنامجاً ثقافياً واجتماعياً ورياضيّاً بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، مشيراً إلى أن ذكريات الملحمة الأخيرة التي استمرت 12 يوماً مع الكيان الصهيوني ستكون حاضرة بقوة في الفعاليات.

إنجازات الحرس الثوري خلال العام الماضي في مجال المشاريع التنموية ودعم الشعب:

بناء 35 مدرسة تضم 101 قاعة درس في ثمانية أقضية من المحافظة.

إحياء خمسة قنوات مائية (قنوات قنات) في مناطق مختلفة لتعزيز الموارد المائية.

تركيب 500 لوح طاقة شمسية لدعم الأسر المحتاجة وخلق فرص عمل مستدامة.

افتتاح خمسة مساجد وخمسة صالات رياضية في مناطق متعددة.

تنفيذ مشاريع لتأمين المياه شملت أكثر من 300 قرية كانت محرومة من شبكات مياه مستقرة.

وأشار العميد سالاري إلى أن الحرس الثوري يركّز غالباً على المناطق النائية والوعرة التي يعزف المقاولون عن تنفيذ المشاريع فيها، مؤكداً أن رسالة الحرس لا تقتصر على حمل السلاح في مواجهة الأعداء، بل تمتد إلى حمل أدوات البناء والإعمار إلى جانب الشعب.

