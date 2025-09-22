ایران ترسل 1200 طن من حديد التسليح إلى تركمانستان عبر قطارات الشحن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رحمت رحمت نجاد في حديث مع وسائل الإعلام صباح الاثنين: "تم إرسال الدفعة الثانية من شحنة تصدير حديد التسليح، والمُحمّلة بـ 18 عربة تزن 1200 طن، من محطة سكة حديد رشت إلى سرخس، ومنها إلى تركمانستان".

وأضاف المدير العام لشركة سكك حديد الشمال : "من خلال تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية في شمال البلاد وزيادة سعة نقل البضائع، أصبح من الممكن تصدير منتجات الصلب بانتظام من منشأ رشت إلى دول آسيا الوسطى".

وأكد على الدور المهم للنقل بالسكك الحديدية في التنمية الاقتصادية للمناطق الشمالية من البلاد، قائلاً: "إن التركيز على تحسين معايير النقل وجودة خطوط السكك الحديدية وزيادة السلامة من شأنه أن يُسهّل ويُسرّع عملية إرسال البضائع، ويؤدي في نهاية المطاف إلى ازدهار الصادرات غير النفطية والنمو الاقتصادي المستدام".

وأشار رحمت نجاد إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها مجمع سكك حديد الشمال 2 في توفير منصة لصادرات السكك الحديدية، قائلاً: "أصبحت محطة سكك حديد رشت اليوم واحدة من أهم المراكز في مجال تصدير المنتجات الصناعية والصلب، وتلعب دورًا مهمًا في ربط صناعات المحافظة بالأسواق الدولية".

وفي الختام، أشار المدير العام لشركة السكك الحديدية الشمالية 2 إلى ترحيب صناعات الصلب في المقاطعة بقدرات النقل بالسكك الحديدية، معربًا عن أمله في استمرار اتجاه صادرات السكك الحديدية من مقاطعة كيلان في الأشهر المقبلة مع زيادة عدد الشحنات وتنوع وجهات التصدير.

/انتهى/