نمو النقل بالسكك الحديدية في إيران بنسبة 48 بالمئة

وفقا للإحصائيات الحديثة فإن حجم النقل بالسكك الحديدية في إيران ارتفع بنسبة 48 بالمئة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا للإحصاءات، في العام الماضي، تم نقل حوالي 20 مليون طن من البضائع عبر إيران.

في غضون ذلك، ارتفع النقل بالسكك الحديدية بنسبة 48%، مسجلاً نموًا مذهلاً، بينما انخفض النقل البري بنسبة 5%.

في العام الماضي، وضعت إيران إحياء ممر الشمال-الجنوب على جدول أعمالها، بهدف نقل 20 مليون طن من البضائع بحلول عام 2028، مما قد يضاعف حجم النقل العابر للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، سعت إيران أيضًا إلى إحياء العديد من الممرات الأخرى خلال هذه الفترة، بما في ذلك ممر الخليج العربي-البحر الأسود، وممر عشق آباد، وخط سكة حديد ألماتي-طهران-إسطنبول.

يُظهر كل هذا توسع دبلوماسية النقل الإيرانية، مع التركيز على الممرات الإقليمية والتعاون الثنائي.

