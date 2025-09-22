حاجي دليكاني: خطة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) قد اكتملت وجاهزة للعرض على البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حسين علي حاجي دليكاني، عضو لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الإسلامي، بشأن مقترح خطة إيران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي: "إن تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية دفع إلى متابعة هذه الخطة بجدية أكبر في البرلمان، وقد اكتملت الآن مراحل مراجعتها واختتامها". وأضاف: إن قضية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ليست مجرد نقاش إعلامي أو تهديد لفظي؛ فقد تمت مراجعتها على مختلف المستويات في البلاد، وهي جاهزة للعرض على البرلمان. ويمكن أن يكون هذا الإجراء ردًا حاسمًا وواضحًا على خرق أوروبا لالتزاماتها وإجراءاتها العدائية.

وأشار حاجي دليكاني إلى أن القضية اليوم لم تعد مجرد خلاف سياسي؛ فمن خلال تفعيل آلية الزناد ضد إيران، أظهر الأوروبيون عدم التزامهم فعليًا بالتزاماتهم. وفي مثل هذه الظروف، من الطبيعي أن تتخذ إيران قرارات استراتيجية وجادة تتناسب مع هذا النهج غير المسؤول.

وأكد عضو في لجنة المادة 90 في البرلمان: "لحسن الحظ، هناك توافق في الآراء بين مسؤولي البلاد، وجميع هيئات صنع القرار تعتبر الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي الخيار الأمثل لمواجهة إجراءات الدول الأوروبية. ربما أكد البرلمان على هذه القضية سابقًا، لكن الآن جميع أركان النظام والمسؤولين متفقون على هذه القضية". الخيار الأمثل لمواجهة تصرفات الدول الأوروبية هو الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. يُظهر هذا النهج أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه الضغوط والتهديدات الخارجية، وستواصل مسيرة الاستقلال والدفاع عن حقوق شعبها بقوة.

واختتم حديثه قائلاً: "على الأطراف الأوروبية أن تعلم أن تصرفاتها غير العقلانية والعدائية لن تمر دون رد، وأن إيران ستدافع عن مصالحها الوطنية وأمنها بقرارات حاسمة ومتناسبة".

