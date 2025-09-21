آلية الزناد ليست قضية جديدة؛ إيران تعرف كيف تتعامل مع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح علي كشوري، ردًا على التحرك غير القانوني لثلاث دول أوروبية لإعادة قرارات مجلس الأمن منتهية الصلاحية: إن مسألة "سناب باك" أو آلية الزناد ليست أمرًا جديدًا وغير مسبوق.

وأوضح: لقد فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات شاملة على إيران لسنوات، وبالتالي، فإن إعادة فرض سلسلة من العقوبات ليست قضية جديدة، وبلادنا تعرف كيفية التعامل مع العقوبات جيدًا.

وتابع عضو هيئة رئاسة لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الإسلامي: إن آثار آلية الزناد أكثر من واقعية، وللأسف، فقد خلّفت آثارًا نفسية سلبية كثيرة في مجتمعنا، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وبعض السلع الأساسية. وقد ألقى هذا في الواقع عبئًا نفسيًا سلبيًا على الاقتصاد والمجتمع.

وأكد ممثل أهالي قائمشهر في مجلس الشورى الإسلامي: في الوقت نفسه، من المهم أن العقوبات تضرّ بالتأكيد باقتصادات الدول التي تخضع لعقوبات قاسية، لكن مسألة "سناب باك" وما شابهها ليست أمرًا جديدًا، ونريد أن نتخيل أجواءً معقدة للغاية.

وفي إشارة إلى تفاعلات إيران الجيدة مع دول مثل الصين وروسيا، قال: إن تعزيز العلاقات مع الدول الحليفة والدول غير المعادية يُعدّ فرصة جيدة لتطوير التبادلات المالية والدبلوماسية التي يمكن أن يكون لها آثار إيجابية للغاية على اقتصاد البلاد، خاصة إذا تم تنفيذ هذه التبادلات المالية باستخدام العملات الوطنية للدول.

أكد عضو هيئة رئاسة لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الإسلامي، على ضرورة التحرك نحو إلغاء الدولار في المعاملات المالية، قائلاً: إن هذه العملية من شأنها أن تُعزز قيمة العملات الوطنية للدول، وأن تُرسي الدول الموحدة تدريجيًا علاقاتها المالية على أساس عملاتها الوطنية.

كما شددت البلاد على أهمية المفاوضات العادلة، قائلةً: يجب أن ندخل في أجواء عادلة في المفاوضات مع الدول الأوروبية والأطراف الأخرى، مع الحفاظ على هيبتنا الوطنية والاقتصادية، والسعي إلى تحقيق مصالح البلاد دون دفع فدية لا داعي لها.

