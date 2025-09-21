مسؤول في منظمة الطيران: آلية الزناد لن تؤثر على قطاع الطيران

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أوضح صانعي خلال لقائه مع الصحفيين أنّ "العقوبات لم تتغير بالنسبة لنا، فهي مفروضة منذ سنوات، والشركات اعتادت على استخدام طرق بديلة وستواصل العمل بها".

وأضاف أنّ بعض الطائرات القديمة خرجت من الخدمة بالتوازي مع دخول الطائرات الجديدة، مؤكداً أنّ "وتيرة انضمام الطائرات في عهد الحكومة الرابعة عشرة أفضل مقارنة بالسنوات السابقة".

وأشار صانعي إلى أنّ الشركات الحكومية تواجه قيوداً داخلية وخارجية أشد مقارنة بالقطاع الخاص، الأمر الذي يصعّب عليها شراء الطائرات.

وفيما يتعلق بشركة "آسمان للطيران"، قال المسؤول الإيراني إنّ الشركة تعاني من تحديات حادة، إذ تراجع أسطولها من 28 طائرة إلى طائرتين فقط إحداهما صالحة للتشغيل، مشدداً على أنّ تقليص تراخيصها جاء للحد من الخسائر وحماية حقوق المسافرين.

كما اعتبر أنّ دمج الشركة مع ناقل جوي نامٍ قد يحسّن أوضاعها، لكنّه حذّر من أنّ أي اندماج غير مدروس سيزيد مشاكلها.

وختم صانعي بالتأكيد على أنّ منظمة الطيران المدني لا تملك أي شركة طيران، وبالتالي لا يمكنها التدخل في إدارتها، مكتفياً بالقول: "مهمتنا تقديم الحلول والتوصيات ومراقبة تطبيق القوانين بشفافية".

