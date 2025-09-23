الرئيس الإيراني قبيل مغادرته إلى نيويورك: سنعرض مواقفنا في الأمم المتحدة على أساس السلام والأمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال بزشکیان : «مشاركتي في الجمعية العامة فرصة مهمة للاستماع إلى قادة الدول وطرح مواقفنا. شعار الأمم المتحدة هذا العام هو (الاندماج والتقدم للجميع)، لكن الواقع أن الأحادية والتسلط ما تزال خطاباً مهيمنًا على الساحة الدولية.»

وأضاف: «من المروّع أن نرى الأطفال يموتون في غزة بسبب انعدام الدواء والغذاء، بينما إسرائيل تقصف القطاع يومياً والدول التي تدّعي الحضارة والديمقراطية تدعمها وتزوّدها بالسلاح.»

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن هدفه من المشاركة في نيويورك هو الإعلان عن «مواقف مبنية على السلام والعدل والحق والإنسانية»، موضحاً أنه سيجري لقاءات مع قادة دول مختلفة، إضافة إلى حوارات مع الجاليات الإيرانية وخبراء مقيمين هناك.

وتابع: «علينا أن نجلس معاً ونتحاور للتعرف إلى بعضنا البعض، لكن بعض الدول تلجأ إلى القوة والتخريب، ومع مثل هذه الدول لا يمكن إجراء حوار. في الأمم المتحدة سأعرض مواقف إيران وسأتحدث عن الاندماج في إطار الحق والحقيقة والمساواة. ليس من المقبول أن تكون إسرائيل وحدها في أمان، بل يجب أن يشمل الأمن جميع شعوب العالم.»

وختم بزشکیان بالقول: «سأستثمر هذه الفرصة الاستثنائية في الأمم المتحدة لأوصل بصوت عالٍ معتقداتنا إلى العالم من قلب نيويورك.»

