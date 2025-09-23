عراقجي يبحث مع نظيرته الفنلندية التطورات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى صباح اليوم وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين.

وخلال هذا اللقاء، تبادل وزيرا خارجية إيران وفنلندا، خلال مناقشة قضايا العلاقات الثنائية بين إيران وفنلندا، وجهات النظر حول التطورات الدولية، وخاصة القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين.

وفي إشارة إلى مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان من خلال اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة، أكد وزير الخارجية الايراني على المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول لوقف الإبادة الجماعية ومواجهة تهديدات الكيان المستمرة للسلام والاستقرار الدوليين.

كما أوضح عراقجي النهج المسؤول الذي تتبناه إيران تجاه القضية النووية، وحذر من عواقب أي استغلال لمجلس الأمن من قبل الدول الأوروبية الثلاث للضغط على إيران.