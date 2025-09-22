قائد الجيش الايراني: لن نتساوم على مصالحنا الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، باللواء أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقر قيادة الجيش، بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.

وفي إشارة إلى تطلع الشعب الإيراني إلى الاستقلال، قال اللواء حاتمي في هذا اللقاء: "بعد انتصار الثورة الإسلامية، وضعت إيران الإسلامية والشعب الإيراني العظيم، بحق، مطلبًا اسمه "الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية" في مقدمة أهدافهما؛ وهي استراتيجية لا تلقى استحسانًا من أعداء الشعب الإيراني اللدودين".

وأضاف: "منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، أصرّ الأعداء على تنازل الشعب الإيراني عن مطالبه المشروعة، لكن شعبنا الحبيب صمد وسيواصل صموده في وجه الأعداء، متحملاً الصعاب والتكاليف، ومقدماً العديد من الشهداء. على الأعداء أن يغيروا نظرتهم إلى الشعب الإيراني العظيم، والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقيادة العظيمة للثورة الإسلامية".

وأكد القائد العام للجيش على التآلف والتعاطف والتحالف الاستراتيجي بين الحرس الثوري والجيش، قائلاً: إن وحدة وتنسيق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري ركيزة متينة للأمن القومي، ومفتاح الوصول إلى قمم الأمن والاقتدار. هذه الوحدة درعٌ منيعٌ يحمي بلادنا من فتن الأعداء ودسائسهم ومؤامراتهم.

وأضاف: "خلال فترة الدفاع المقدس وما بعدها، استطعنا إحباط المؤامرة الكبرى للشرق والغرب بدعمٍ وتعاطفٍ لا يُوصف من شعبنا العظيم. وفي حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، أثبتنا مجددًا، من خلال صمودنا في وجه مطالب الأعداء، أننا لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية، وأن الشعب الإيراني والقوات المسلحة التي انبثقت منه ستواصل مسيرة الشهداء بكل اقتدار".

