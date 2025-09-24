عراقجي يناقش مع نظيره القطري انهاء الابادة الجماعية في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي توجه إلى نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، على هامش الدورة.

وخلال هذا الاجتماع، جرى بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والجهود بين دول المنطقة والمجتمع الدولي لوقف تحريض الكيان الصهيوني على الحرب في المنطقة، وإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

وناقش الطرفان أيضًا آخر التطورات بشأن القضية النووية وأهمية التزام جميع الأطراف بالدبلوماسية لمنع تصعيد التوتر.

