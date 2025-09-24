عراقجي يلتقي وزير الخارجية الأيرلندي في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المتواجد في نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية بين إيران وأيرلندا.

وأعرب وزير الخارجية الأيرلندي عن ارتياحه لإعادة فتح سفارة بلاده في طهران، معربًا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى توسيع العلاقات بين البلدين.

كما ناقش اللقاء التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير خارجية بلادنا مواقف إيران من القضية النووية، مشيرًا إلى خروقات الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية وتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها على مدى السنوات العشر الماضية، ووصف الهجوم الأمريكي غير القانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية في خضم المفاوضات بأنه هجوم غير مسبوق على الدبلوماسية.

وفي معرض إشارته إلى مبادرات إيران وخطواتها المسؤولة لحل القضية ومنع تصعيد التوترات، بما في ذلك التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الوكالة للوفاء بالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات في ظل الوضع الجديد، اعتبر أن نهج الدول الأوروبية الثلاث في تغيير مواقفها مرارًا وتكرارًا وتقديم بعض الأطراف الغربية مطالب مبالغ فيها وغير قانونية يتناقض مع ادعاء الالتزام بالدبلوماسية، وأوضح أن إساءة استخدام آليات مجلس الأمن للضغط على إيران يُعدّ بمثابة تخريب في مسار الدبلوماسية ولن يؤثر على عزم إيران على الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية.

وأكد عراقجي أن التوصل إلى حل دبلوماسي يتطلب الواقعية واستقلالية العمل والصمود من قبل الأطراف الأوروبية والمسؤولية من قبل جميع الأطراف المعنية بهذه القضية.

