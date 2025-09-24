إيران تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات الثنائية مع هولندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموجود في نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، محادثات مع وزير خارجية هولندا مساء الثلاثاء.

خلال اللقاء، ناقش وزيرا خارجية البلدين التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية النووية الإيرانية، وأهمية الدور البناء للأطراف الأوروبية المشاركة في عمليات التفاوض المتعلقة بهذه القضية.

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له إلى نيويورك صباح الاثنين لحضور الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. خلال هذه الرحلة، سيشارك وزير الخارجية في الاجتماعات والمناقشات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيشرح مواقف بلاده ووجهات نظرها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات وجلسات منفصلة مع نظرائه من الدول الأخرى وممثلي وسائل الإعلام.

