عراقجي يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا

أجرى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموجود في نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، محادثات مع تانيا آنا فيون، وزيرة خارجية سلوفينيا، التي تشغل بلادها حاليًا منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين طهران وليوبليانا والتطورات الدولية.

وأشاد وزير خارجية بلادنا بموقف سلوفينيا المبدئي من الإبادة الجماعية في غزة وحملة الحرب التي يخوضها الكيان الصهيوني في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة التحرك الدولي الجماعي لوقف جرائم هذا الكيان في فلسطين المحتلة ومعاقبة المجرمين.

كما أشار عراقجي إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها إيران لمنع تصعيد التوترات بشأن الملف النووي الإيراني، واصفًا خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران بأنها عمل غير مبرر وغير مسؤول، يتماشى مع النهج الأمريكي العدائي وغير القانوني، ويُعتبر عرقلة خطيرة للدبلوماسية.

وذكّر وزير خارجية بلادنا بمسؤولية جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن في حماية الدبلوماسية وسيادة القانون، وأعرب عن أمله في أن تصوّت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إدراكًا منها لتاريخ القضية النووية الإيرانية والسلوك القمعي للولايات المتحدة وشركائها الغربيين على مدى العقدين الماضيين، لصالح مشروع القرار الذي اقترحته الصين وروسيا كمبادرة لمنع إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة.

