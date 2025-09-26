الصين وروسيا تدعوان إلى تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران ستة أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن رويترز، قدمت الصين وروسيا مشروع قرار مشترك يطالب بتمديد الغاء العقوبات حتى 18 أبريل/نيسان 2026 .

ويقترح المشروع أيضًا إمكانية تمديد الغاء العقوبات لفترة أطول.

وفي المشروع، تؤكد الصين وروسيا على "استمرار التعاون" بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعوان أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة إلى "الاستئناف الفوري" للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران وتنفيذه.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لم تف بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في السنوات الأخيرة، "إشعارًا" إلى مجلس الأمن قبل نحو شهر لتفعيل آلية "سناب باك".

يذكر ان مجلس الامن الدولي الغى العقوبات على ايران لمدة 10 اعوام بعد توقيع الاتفاق النووي واصدار القرار 2231 عام 2015 بين ايران ومجموعة "5+1".

